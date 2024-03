Muhtarlıkları eğitim yuvasına dönüştürüyor

İzmir Karabağlar'da yaşayan ve asıl mesleği gazeteci olan İbrahim Irmak (72), oğlu Çağlayan Irmak'ı 2012 yılında bir trafik kazasında kaybetti. Irmak, mahalle muhtarlıklarını kitaplarla zenginleştirmek adına, oğlu için memleketi Ödemiş'te 12 yıl önce kütüphane açtı. Ardından birçok ilden kendisine destek geldi ve zaman içerisinde 13. kütüphaneyi de açarak binlerce kitabı mahalledeki okuyucularla buluşturdu. Yıllardır mahalle sakinlerinin her ihtiyacını gönüllü olarak çözmek için uğraşan Irmak, çevredeki mahallelinin de ısrarları sonucu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için yaşadığı Üçkuyular Mahallesi'ne muhtar adayı oldu. Çok kitap okuyan çocuklara hediye verdiklerini söyleyen Irmak, "Gönlümde şu var; her sene her kütüphanemizde en çok kitap okuyan çocuğumuza imece usulüyle alacağımız bisikletlerden birer tane vermek. İnşallah bunu yapma imkanına kavuşuruz" dedi.