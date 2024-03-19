Genç ve emeklilere destek müjdesi

BUCA'NIN gelişmesi ve değişmesi için hazırladığı projeleri ve vaatlerini her gün kapı kapı dolaşıp esnaf ve vatandaşlara anlatan Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin, Buca'da yaşayan gençleri ve emeklileri unutmadı.Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde belediye başkanı seçilmesi halinde Buca'daki gençlere yıllık 12 bin, emeklilere de yıllık 9 bin liralık destek ödemesi yapacaklarının müjdesini verdi. Öztekin, "Türkiye'nin her yerinde geçerli olacak sosyal yardım kartlarına aylık olarak yükleyeceğimiz nakdi destek miktarını seçildiğimizde bütçenin durumuna göre daha da arttırabiliriz" dedi.