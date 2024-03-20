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Haberler İzmir İzmir'de DHKP-C ve MLKP'ye MİT destekli eş zamanlı operasyon

İzmir'de DHKP-C ve MLKP'ye MİT destekli eş zamanlı operasyon

Son dakika İzmir haberleri... İzmir merkezli 8 ilde MİT desteğiyle DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen 25 kişinin adreslerine eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Yapılan operasyon kapsamında, 25 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurt dışında olduğu ve 5 şüphelinin de firar durumda olduğu belirtildi.

DHA
İzmir’de DHKP-C ve MLKP’ye MİT destekli eş zamanlı operasyon

Son dakika İzmir haberleri... İzmir merkezli 8 ilde, DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen 25 kişinin adreslerine eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonda, hakkında yakalama kararı verilen 25 kişiden 18'i gözaltına alındı.

İzmir’de DHKP-C ve MLKP’ye MİT destekli eş zamanlı operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatı ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı desteğiyle İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon kapsamında, 25 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İzmir’de DHKP-C ve MLKP’ye MİT destekli eş zamanlı operasyon

Öte yandan, operasyonun devam ettiği öğrenilirken, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu ve 5 şüphelinin de firar durumda olduğu belirtildi.

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