Ali&Nino boşanması

ANAHTARLIKTAN ŞÜPHELENDİ

GÜRCİSTAN'IN simgelerinden olan Ali&Nino heykelinin bulunduğu anahtarlıktan yola çıkılarak başlayan süreç, boşanma davası açılmasıyla noktalandı. Kocasının anahtarlığından şüphelenen bir çocuk annesi Ece Dakın, eşi Zülküf Dakın'ın kendisini aldattığına yönelik araştırmalara başladı.

İrina Irmak Bahar Pulat

Araştırmalarını derinleştirdi ve işadamının telefonunda 'psikolojik danışman' olarak kayıtlı kişinin, aslında kocasının sevgilisi olduğunu belirledi.

Zülküf Dakın'ın, telefonuna 'psikoloji danışmanı' olarak kaydettiği İrina Irmak Bahar Pulat isimli kadınla aşk yaşadığı iddia edildi.

SEVGİLİSİ İÇİN ÖDEME YAPMIŞ

İRİNA Irmak Bahar Pulat isimli bu kadının eğitim masraflarına kadar çeşitli ödemelerinin kocası tarafından yapıldığını ve ikisinin birlikte eğlence mekanlarına gittiklerini ortaya çıkaran Ece Dakın, bu delilleri mahkemeye sunarak boşanma davası açtı.

Ali&Nino anahtarlığından hareketle başlayan boşanma davasında Ece Dakın, kocasından 20 milyon lira tazminat istiyor.

'Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' gerekçesiyle açılan davada Ece Dakın, kocasından 10 milyon maddi, 10 milyon manevi olmak üzere toplam 20 milyon lira tazminat talep etti.

HÜZÜNLÜ BİR AŞK HİKAYESİ

ALİ ve Nino heykelinin hikayesi, Azerbaycanlı bir Müslüman olan Ali Khan Shirvanshir ile Gürcü bir Hristiyan olan Nino Kipiani arasındaki maceralı aşkı anlatır. Aynı zamanda Azerbaycan'ın Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmasının öncesindeki tarihi ve kültürel olayları simgeleyen heykelde, sürekli hareket eden bir kadın ile bir erkek bedeni 10 dakikada bir yeniden ayrılıp kavuşarak, o imkansız aşkı simgeler.