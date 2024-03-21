Soyer: İzmir’de fark kapanıyor

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçim öncesi açıklamalarda bulundu. İzmir'de AK Parti'nin farkı kapattığını belirten Soyer, "Cemil Tugay farkın 3-4 puan olduğunu, yüzde 10 fark gösteren başka araştırma olduğunu da söyledi. Sonra genel başkanımız Özgür Özel bu farkın 5 - 5.5 olduğunu söyledi. Dolayısıyla, AK Parti ile CHP arasındaki oy farkının azaldığı reel bir durum var. Ben 2019'da yüzde 20 farkla seçilmiştim. Şu anda böyle bir fark yok. Bu fark kapanıyor" dedi.

'BEKLENTİM YOK'

SOYER, CHP kurultayında genel başkan adayı olacağı yönünde iddialara ilişkin olarak "Ben de duyuyorum böyle şeyler. Ama bu yolculuk koltuk için yapılmaz. Bütün samimiyetimle ve bütün kalbimle söylüyorum. Genel başkanlık, koltuk beklentim yok. Böyle bir gaye için de çalışmıyorum. Ben mevcut siyaset tablosunun bu ülkenin en büyük sıkıntısı olduğunu düşünüyorum" dedi.