  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Bebek mamasında zehir

Bebek mamasında zehir

HABER MERKEZİ
Bebek mamasında zehir
İZMİR'İN Menemen ilçesinde polisin bir şüphelinin evine yaptığı baskında, bebek maması kutusuna gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucuya karşı yaptığı çalışmalar kapsamında; T.S. isimli bir kişinin ilçede uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Bunun üzerine hareket geçen ekipler, T.S.'nin evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada bebek maması kutusuna gizlenmiş halde 150 grama yakın metamfetamin maddesi bulundu. Gözaltına alınan T.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA