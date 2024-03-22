‘Her mahallemize eşit hizmet gidecek’

CUMHUR İttifakı Bornova Belediye Başkan Adayı Cevdet Çayır, mahalle ziyaretleri ve iftar buluşmalarında vatandaşlarla bir araya gelirken, Bornova'nın kentsel yaşam kalitesini artırmak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla projelerini başlatacaklarını belirterek, "Bornova'nın her mahallesine eşit hizmet ve adalet anlayışıyla yaklaşacağız" dedi. Esnaf ziyaretlerinde işletme sahiplerinin sorunlarını dinleyen Çayır, çözüm odaklı yaklaşımını ortaya koyarak, mahallelerin gelişimi için somut adımlar atmaya söz verdi. Bosna Sancak Derneği'nde mahalleliyle iftar sofrasında buluşan Çayır, dayanışma ve birlik ruhunun önemine vurgu yaptı.