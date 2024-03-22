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Haberler İzmir İzmir'de can pazarı! Kaza raporu hazırlayanlara otomobil çarptı

İzmir'de can pazarı! Kaza raporu hazırlayanlara otomobil çarptı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çiğli ilçesinde gece saatlerinde sol şeritte kaza raporu hazırlayanlara arkadan hızla gelen 3 araç çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

DHA
İzmir’de can pazarı! Kaza raporu hazırlayanlara oromobil çarptı

Son dakika İzmir haberleri....İzmir'in Çiğli ilçesinde cadde üzerinde sol şeritte hasarlı kaza yapan ve olay yerinde rapor hazırlayan sürücüler ile yakınlarına arkadan hızla gelen 3 araç çarptı. Cadde üzerinde can pazarının yaşandığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Anadolu Caddesi Çiğli Santral Durağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde aynı istikamette seyir halinde olan A.K. (31) yönetimindeki 34 KD 5060 plakalı otomobil ile E.C.İ. (27) yönetimindeki 34 ARZ499 plakalı otomobil, sol şeritte maddi hasarlı kaza yaptı.

İzmir’de can pazarı! Kaza raporu hazırlayanlara oromobil çarptı

Sürücüler ve otomobillerde bulunanlar, kaza raporu tutmak için araçlarından indi. Olay yerinden geçen 35 CDP 15 plakalı otomobilde bulunan Taşdelen (31) ve Turan Taşdelen (58) ile elektrikli scooter sürücüsü A.B.S. de kazazedelere yardım için durdu. Bu sırada arkalarından hızla gelen A.E. yönetimindeki 35 KA 8817 plakalı otomobil, kaza nedeniyle caddenin sol şeridinde bulunanların arasına daldı.

İzmir’de can pazarı! Kaza raporu hazırlayanlara oromobil çarptı

Can pazarının yaşandığı kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olası başka kaza yaşanmaması için çevre güvenliğini sağlayıp, trafik akışını yönlendirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ise maddi hasarlı kaza için yardıma gelen İsmail Taşdelen ile Turan Taşdelen'in yaşamını yitirdiği, A.K. (31), M.Ü. (22), G.Ü. (25), A.A., T.Ç., A.B.S. ve A.E.'nın yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. İsmail Taşdelen ve Turan Taşdelen'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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