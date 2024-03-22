İzmir’de elektrik kesintisi 22 Mart Cuma

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 22 Mart Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...
Saat : 9:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Orta ( Hacı Abdi Sk. HACI MURTAZA Çifte Çeşme Sk. Küp İrimi Sk. Kalaycıoğlu Sk. Harlak Çeşme Sk. Hacı Murtaza Gç. Hacı Abdi Gç. )
Kurt ( Sakarya Sk. TOKLU SİVRİ KILINÇ Koca Kavaklı Sk. KİRLİOĞLU Hıdıroğlu Sk. Hıdıroğlu Gç. Hıdırlık Yokuşu Sk. HACI MURTAZA ÜNLÜ Turan Sk. Tınaz Tepe Sk. UZUN ÇARŞI Yüksek Kaldırım Sk. ÇUKUR İNİŞİ ÜLKÜ Dibek Sk. Eski Cami Sk. GÜNEŞLİ )
Yenice ( Dibek Sk. KİRLİOĞLU )
Camii ( UZUN ÇARŞI )
Çınar ( CİNLİ MESCİT Ölmez Sk. )
Hacı Beşir ( ÜNLÜ Demirci Çk. DERE MEYHANE Dumlupınar Sk. Türkoğlu Çk. Zafer Sk. ÇUKUR İNİŞİ )
Saat : 10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Koyuneli ( Koyuneli Köyü İç Yolu Yuntdağ Yolu KOYUNELİ )
Saat : 9:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Karacaoğlan ( 6223. Sk. 6224. Sk. 6226. Sk. 4044. Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı
Saat : 9:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Kızılçukur ( Kızılçukur Yolu Kızılçukur Vatan Kızılçukur Köyü İç Yolu )
Kocaoba
Cumhuriyet ( İzmir Çanakkale Yolu ATATÜRK )
İsmetpaşa ( İzmir Çanakkale Yolu ATATÜRK )
İslamlar ( İslamlar 8 Sk. İslamlar Atatürk İslamlar Cumhuriyet İslamlar Köyü İslamlar Köyü İç Yolu )
Kabakum ( İslamlar Köyü )
Kıroba
Saat : 10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Vatan ( 9093. Sk. 9067. Sk. 9065. Sk. 9063. Sk. 9069. Sk. )
Gülyaka ( 2997. Sk. 2996. Sk. 2995. Sk. 2981. Sk. 2976. Sk. 2975. Sk. 2974. Sk. 2973. Sk. 2969. Sk. 2956. Sk. 2955. Sk. 2954. Sk. 2918. Sk. 2967 )
Doğanay ( 9003 9016 Yıldız Cd. 9010. Sk. 9008. Sk. 9006. Sk. 9004. Sk. 9001. Sk. )
Basın Sitesi ( Şehit Ceysu Ceylan )
Bahar ( 2981. Sk. 2968 Eski İzmir Cd. 2969. Sk. 2967. Sk. 2966. Sk. 2965. Sk. 2964. Sk. 2963. Sk. 2962. Sk. 2961. Sk. 2960. Sk. 2959. Sk. 2958. Sk. 2956. Sk. 2955. Sk. 2935. Sk. 2931. Sk. 2918. Sk. 2967 )
Saat : 9:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Yeşildere ( Bayraklı Sk. Bayraklı Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Saat : 9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Çakaltepe ( isimsiz 85 )
Çileme
Saat : 11:00 - 14:00
MENEMEN / İZMİR
Buruncuk ( 407. Sk. 404. Sk. 403. Sk. 402. Sk. 400. Sk. 406. Sk. 412. Sk. 412/1. Sk. 413. Sk. Buruncuk Cd. Buruncuk Kalesi Mevki Çanakkale Asfaltı Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. 405. Sk. )
Musabey ( ÇAVUŞ YOLU 203. Sk. 218 Sk. )
Yıldırım ( 35/6 35/5 Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. )
Kesik
Çavuş ( ÇAVUŞ YOLU Çavuş Cd. 218 Sk. 200. Sk. 201. Sk. 202. Sk. 203. Sk. 204. Sk. 205. Sk. 206. Sk. 207. Sk. 208. Sk. 209. Sk. 210. Sk. 212. Sk. 214. Sk. 216. Sk. Çanakkale Asfaltı )
Saat : 9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çamyayla ( Soğukpınar küme evleri YEŞİLDERE KÜME EVLERİ ÇAMYAYLA )
Horzum ( GENCER YAYLASI Horzum Köyü İç Yolu )
Saat : 10:00 - 14:00
SELÇUK / İZMİR
Atatürk ( ATATÜRK KUBİLAY Şehit Er Ercüment Bozdoğan Cd. 1038 1040. Sk. 1041. Sk. 1043. Sk. 1079. Sk. 5002 )
Cumhuriyet ( ATATÜRK 5003. Sk. 5002 )
Saat : 9:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Gökçen ( Mine Mine Sıla Sıla ecevit ecevit )
Kahrat ( Ecevit Şimşek Şimşek GAZİ ATATÜRK GAZİ ATATÜRK Bilge Bilge Sultan Yıldırım Yıldırım İstiklal İstiklal Evrim Evrim Gurbet Gurbet Irmak Irmak Kemal Kemal Sultan Tamer Tamer Ecevit )
Saat : 9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Güvendik ( 248. Sk. 252. Sk. 253. Sk. GÜVENDİK ÖREN GÜVENDİK 260. Sk. 255 254. Sk. 251. Sk. )