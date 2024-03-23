Bagajdaki dehşet

KAN DONDURAN CİNAYET

Dehşet veren olay, İzmir Bornova'da önceki akşam polis merkezine giden Enes Özkurhan'ın (22), özel bir hastanenin otoparkındaki 35 TU 261 plakalı otomobilin bagajında ceset olduğunu ihbar etmesi ile ortaya çıktı. Harekete geçen ekipler, otomobilin bagajında boynundan 3 kurşunla vurulmuş erkek cesedi buldu. Cesedin kuyumcu dükkanı sahibi 68 yaşındaki Bekir Bozar'a ait olduğu belirlendi. İhbarı yapan genç, ifadesinde cinayeti anlattı.

ARAÇTAKİ KURBANLA TUR

Çocukluk arkadaşı Ferhat Bayram'ın (24) 3 kurşunla kuyumcu Bozar'ı borç meselesi nedeniyle öldürdüğünü anlatan Özkurhan, bu sırada aracı kendisinin kullandığını, cesetle Manisa Turgutlu'ya gittiklerini, sabaha kadar tur attıktan sonra tekrar İzmir'e döndüklerini itiraf etti. Özkurhan, "Aracı otoparka bıraktıktan sonra Ferhat polise teslim olacağını söyledi. Ancak bunu yapmayıp kayıplara karıştı. Ben de polise başvurdum" dedi.