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Haberler İzmir Gençlerimiz bilimde tarih yazıyor

Gençlerimiz bilimde tarih yazıyor

ŞENOL KANTÜRK
Gençlerimiz bilimde tarih yazıyor
İzmir Karşıyaka Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, İtalya'dan gümüş madalya ile dönerken, FLL ulusal turnuvada robotik tasarım dördüncülük ödülünü aldı. Ömrünü eğitime adamış Merhum Öğretmen Hatice Bahriye Yağcı'nın adını taşıyan vakfın eğitim camiamıza kazandırdığı Çiğli'de eğitim veren Karşıyaka Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, bilim alanında başarıdan başarıya koşuyor. Öğrenciler, Meltem Sevinç ve Suna Çelik Türkiye'yi gururla temsil ederek, gümüş madalya ile döndü. Öte yandan, İzmir Karşıyaka Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, FLL ulusal turnuvada robotik tasarım dördüncülük ödülünü de müzelerine kazandırdılar.
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