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Haberler İzmir İki otomobil çarpıştı: 2 kadın ve 1 bebek yaralı

İki otomobil çarpıştı: 2 kadın ve 1 bebek yaralı

HABER MERKEZİ
İki otomobil çarpıştı: 2 kadın ve 1 bebek yaralı
İzmir'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol üzerindeki yükseltiye çarptıktan sonra şerit değiştirip aynı istikamette giden ticari araca çarptı. Kazada takla atan hafif ticari araçta bulunan 2 kadın ve 1 bebek yaralandı. Kaza, saat 21.115 sıralarında Yeşildere Caddesi'nde meydana geldi. D.Y. (23) yönetimindeki otomobil, sol şeritte seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Yol üzerindeki yükseltiye çarparak savrulan otomobil, bu sırada sağ şeritte giden A.İ. (22) idaresindeki hafif ticari otomobile çarptı. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücülerin sıyrıklarla atlattığı kazada hafif ticari araçta bulunan A.A. (21) ve A.E.A. (2) ile bir kadının yaralandığı belirlendi. Otomobil sürücüsü D.Y. gözaltına alındı.
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