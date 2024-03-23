İzmir’de elektrik kesintisi 23 Mart Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 23 Mart Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
Saat : 9:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Fatih ( Yağcı Kavak Küme Evleri )
Demircilik ( MERKEZ İSTASYON CELAL BAYAR KABAKÇI BAHÇE MEHMET AKİF )
Saat : 9:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Yeşilova ( 4055/2. Sk. 4061. Sk. 4063/1. Sk. 6225. Sk. 6244. Sk. 4044. Sk. 4056. Sk. 4044/1. Sk. 4048. Sk. 4048/1. Sk. 4050. Sk. 4053. Sk. 4054. Sk. 4055. Sk. 4055/1. Sk. )
Karacaoğlan ( 6246. Sk. 6245. Sk. 6244. Sk. 6243. Sk. 6242. Sk. 6241. Sk. 6236. Sk. 6234. Sk. 6228. Sk. 6227. Sk. 6226. Sk. 6225. Sk. 6224. Sk. 6223. Sk. 4044. Sk. )
Saat : 12:00 - 18:00
DİKİLİ / İZMİR
Gazipaşa ( 67/2 67/1 Sk. 71/1 Sk. 28 55/1 57. Sk. 61 61/1 61/2 63 65. Sk. 65/1 65/2 65/3. Sk. 69. Sk. 69/1. Sk. 71 71/4 73 75. Cd. 75 79. Sk. Manolya Sk. Mor Salkım Sk. Sarmaşık Sk. ZEYREK Zeytin Çiçeği Sk. YAKAMOZ Çiğdem Sk. ŞAKAYIK 71/3 61/3 71/2 BEGONYA 77 67 )
Salimbey ( Esnaflar Sitesi Papatya Sk. Site İç Yol Yamaç YAKAMOZ 77/2 )
Uzunburun
Saat : 10:00 - 12:00
GAZİEMİR / İZMİR
Dokuz Eylül ( Sarnıç Yolu Cd. 695. Sk. Hava Eğitim Yolu Çıkmazı Sk. Hava Eğitim Yolu Çıkmazı Hava Eğitim Yolu 692/1. Sk. 694. Sk. )
Saat : 11:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Salman ( BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK )
Saat : 10:00 - 16:30
KEMALPAŞA / İZMİR
Çambel ( 2509 2512 2515 2525 2509 )
Saat : 9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Ertuğrul ( Şirinyer küme evleri cami önü küme evler Yeşiltepe küme evleri )
Kurucuova ( Şirinyer küme evleri )
Saat : 9:00 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Turabiye ( BOORKOP BOORKOP Beyler Cd. BORKOP boorkop BOORKOP )
Saat : 9:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
İhsaniye ( Solakoğlu Çk. Saruhan Sk. Nilüfer Sk. Lale Sk. Köşk Cd. ARKADAŞ Kazım Dirik Cd. Karakulak Sk. KARAGAZİ Işık Sk. Gökşen Efe Cd. Gökcen Efe Cd. Fabrika Cd. Deveci Sk. )
İstiklal ( KARAGAZİ Kocaman Çıkmazı Sk. Müezzin Sk. Nar Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
URLA / İZMİR
Yelaltı ( Avni Erdoğan Cd. Bulut Sk. Kültür Sk. KISMET Nur Dikmen Cd. Pırlanta Sk. Tümer Sk. ZÜMRÜT YAKUT ELMAS BULUT ÜÇ DEĞİRMENLER 75.YIL CUMHURİYET Atlas Sk. )
Yenikent ( KARDELEN MUSTAFA ERTEKİN 75.YIL CUMHURİYET HÜSEYİN ZEREN Nur Dikmen Cd. Sarı Zeybek Sk. Uygar Sk. UYGAR )
Yeni ( KIR GÜR GENERAL FAHRETTİN DEMİRCİLER ATAY ÇAY ZAFER UZUN Necati Cumalı Cd. ADALET )
Yaka ( ŞEN Şehit Kemal Sk. ÇAY ZAFER YILDIZ YEŞİLTEPE SIRA DEĞİRMENLER SÜMER Musavvat Sk. KIR KARAALAN IŞIK )