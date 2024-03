“Can dostlarımız için tam zamanı”

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı seçim vaatleri arasında yer alan Can Dostlara yönelik Mobil Veteriner Kliniği ve yaralı, hasta ve kaza geçirmiş hayvanlara 7/24 anında müdahale edecek hayvan ambulansı araçlarının tanıtımını yaptı. "Sahipsiz hayvanlara karşı yardım edebilmek için sınırsız özveriyle, yılmadan ve usanmadan çalışan kıymetli STK temsilcilerimiz ve gönüllülerimize bir kez daha huzurunuzda teşekkür ediyorum" diyen Çankırı, "Bizler de üzerimizde düşen sorumluluğu üstlenerek bu uğurda hem sizlerin yükünü hafifletmek hem de can dostlarımız için geç kalınan ama ivedilikle uygulanacak olan projemizi inşallah 1 Nisan itibari ile hayata geçireceğiz" dedi. Üç yeni hayvan park yapılacağını belirten Çankırı, "Kadifekale'nin alt tarafında kalan cephanelik olarak geçen bölgeyi ise Can Dostlarımıza Yeni Yaşam Alanı olarak hayata geçireceğiz" dedi.