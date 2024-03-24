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Haberler İzmir İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet! Tekme ve yumruk ile saldırdı

İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet! Tekme ve yumruk ile saldırdı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde iddiaya göre sevgili olan çift sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma sonrası saldırgan, tartıştığı kız arkadaşına tek ve yumruk ile saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

İHA
İzmir’de sokak ortasında kadına şiddet! Tekme ve yumruk ile saldırdı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Bornova ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında darbeden saldırgan, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay gece saatlerinde Bornova Kazımdirik Mahallesi'nde meydana geldi. Sevgili olduğu iddia edilen çift, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından kız arkadaşını darp etmeye başlayan saldırgan, sokaktaki diğer kişi tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Erkek arkadaşı tarafından saldırıya uğrayan kadın ise arabanın camlarını yumruklamaya başladı. Bunun üzerine şahıs kız arkadaşını darp ederek yere düşürdü.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, şahsın darp ettiği kız arkadaşının başında beklediği görüldü.

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