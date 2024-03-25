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Haberler İzmir 966 şüpheli Mercek’te

966 şüpheli Mercek’te

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 günde 63 ilde ruhsatsız sliah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen ‘Mercek-14’ operasyonlarında 852 silah ele geçirildiğini ve 966 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

HABER MERKEZİ
966 şüpheli Mercek’te

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 günde 63 ilde silah kaçakçılarına yönelik Mercek-14 operasyonlarının düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından 63 ilde evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında, ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-14' operasyonlarında 966 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı" dedi.

TEÇHİZATLAR ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Ali Yerlikaya, operasyonların devam edeceğini belirtirken Mercek-14 operasyonlarıyla ilgili şunları da ekledi: "4 gündür süren bu operasyonlar kapsamında 644 ruhsatsız tabanca, 56 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 12 uzun namlulu tüfek, 14 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 852 silah ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

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