Çiftçioğlu’ndan Karşıyaka’ya “Engelsiz” projeler

Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu, Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, Engelsiz Karşıyaka Destekleri gibi çeşitli projelerle kentte yaşayan engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracaklarını söyledi. Karşıyakalıların yoğun ilgisiyle seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Cumhur İttifakı Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu, açıkladığı projelerle de vatandaşların beğenisini topluyor. Çiftçioğlu, "Engelliler İçin Doğru Projeler" başlığı altında kentte yaşayan engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projelerini anlattı. Göreve geldiklerinde Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi oluşturacaklarını belirten Çiftçioğlu, "Hayata geçireceğimiz projelerde engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak daima yanlarında olacak onların konforunu en önde tutacağız" şeklinde konuştu.