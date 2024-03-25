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Haberler İzmir Eğlence mekanında silahlı kavga

Eğlence mekanında silahlı kavga

HABER MERKEZİ
Eğlence mekanında silahlı kavga
İzmir'in Bornova ilçesinde yan yana eğlence mekanlarının bulunduğu toplu alanda meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi bacağından vuruldu. Polis ekipleri tedbiren diğer mekanları boşaltırken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Olay, saat 00.30 sıralarında Kazımdirik Mahallesi'nde eğlence mekanlarının toplu bir şekilde bulunduğu komplekste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.U., eğlenmek için girdiği eğlence mekanında bir kadını taciz ettiği iddiasıyla dışarı çıkartıldı. Burada yaşanan tartışmanın ardından H.U., mekan çalışanlarını tehdit ederek bölgeden ayrıldı. Yaklaşık 10 dakika sonra elinde tabancayla ortak alana gelen H.U.'yu gören başka bir mekanın çalışanları, H.U.'yu darbetmeye başladı. Yaşanan arbedede H.U.'nun tabancasının ateş alması sonucu K.A. adlı bir kişi bacağından yaralandı.
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