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Haberler İzmir Hamza Dağ aHaber'de soruları cevaplandırıyor

Hamza Dağ aHaber'de soruları cevaplandırıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ aHaber'de canlı yayında soruları cevaplandırıyor. "İzmir'de pozitif bir hava hakim" diyen Dağ, İzmirlilerin kendilerine büyük teveccüh gösterdiğini söyledi. Polemiklere girmekten kaçındığını belirten Dağ, CHP Genel Başkanı Özel'i gittiği her yerde kendi ismini diline dolamasından dolayı ona cevap verdiğini söyledi.

Hamza Dağ aHaber’de soruları cevaplandırıyor

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, aHaber'de Melih Altınok'un sunduğu programa konuk oldu.

Dağ, canlı yayında İzmir için projelerini anlatıyor, gazetecilerin merak ettiği soruları cevaplandırıyor.

CANLI YAYIN

İşte Hamza Dağ'ın açıklamalarında yer alan satır başları:

"İzmir çalışmaya başladığımız günden itibaren 70 gün oldu. Üstüne koya koya devam ediyoruz. Sahada çok büyük bir teveccüh görüyoruz.Tabi benim 12 yıllık milletvekilliğim var onun yanında Gençlik Kolları çalışmalarım var. İzmir'in sokaklarında adım adım gezmişliğim var. Bu da ilk kampanyam değil. 4 defa aday olarak içerideydim."

"Bu sefer daha önceki yerel seçimlerden farklı bir hava görüyorum. Bu da zaten bizim sahada ki ziyaretlerimize yansıyor. Gittiğimiz yerler çokça oy aldığımız yerler değil. Bu sefer metropolde kalmayı tercih ettim çünkü belediyecilik anlamında şart olduğu yerler metropoller. Oralarda kendimizi anlatmamız gerekiyor."

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