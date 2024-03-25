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İzmir’de Down sendromlu çocuklara dil terapisi

HABER MERKEZİ
İzmir’de Down sendromlu çocuklara dil terapisi
İzmir'de 'sENGELaşılır' projesi kapsamında 3-7 yaş arasındaki Down sendromlu çocuklara dil terapisi eğitimi veriliyor. Gönüllülük esasıyla yürütülen projeyle Down sendromlu çocukların dil ve kas becerilerinin geliştirilmesi için dil terapistleri, psikologlar, Türkçe öğretmenleri ve drama eğitimcileri birlikte ders anlatıyor. 'sENGELaşılır projesi' kurucusu Elif Yeltekin, "Down sendromlu çocuklar için dil terapistleri, psikologlar, Türkçe öğretmenleri, drama eğitimcileri ile birlikte birçok eğitim alanında çalışma yapıyoruz. Onların daha çok dil ve kas becerilerini geliştirdiğimiz çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bunları da raporlayıp, gelişimlerine göre daha ileri seviyeye taşıyacak şekilde planlamalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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