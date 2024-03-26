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Haberler İzmir Sofraların baş tacı Sarmaşık

Sofraların baş tacı Sarmaşık

Sarmaşık’ın acılığını almak için tahta kaşık kullanmalısınız.

NADİR UYSAL
Sofraların baş tacı Sarmaşık
İZMİR'İN ot kültüründe önemli yeri olan "Sarmaşık" baharla birlikte pazar tezgahlarını süslemeye başladı. Demeti 50-60 TL'den satılan bu eşsiz lezzet yumurtalı kavurmasıyla Ramazan sofralarının baş tacı oluyor. Havaların biraz daha ısınması ile birlikte demetinin 40 liraya kadar düşmesi bekleniyor. Doğa'da kendiliğinden yetişen şifa deposu Sarmaşık, ot tutkunlarınca tezgaha çıktığı ilk haftalarda büyük bir rağbet gördü. "Sarmaşık", küçük parçalar haline doğrandıktan sonra tavada kavruluyor. İsteğe bağlı olarak üzerinde yumurta kırılıyor veya yoğurtla servis ediliyor.
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