Anaokulu öğretmeninden öğrencisine darp

Göztepe'de bir anaokulunda öğretmeni 5 yaşındaki kız öğrencisini hem ısırdı hem de darp etti. Darp raporu alan ailesi şikayetçi oldu ve dava açtı. Sabah okula teslim ettikleri çocuklarını akşam aldıklarında şok olan annesi çocuğun yüzünde ve kolunda izler gördü. Bunların ne olduğunu sorduğunda aldığı cevap şaşkınlığını ve kızgınlığını daha da arttırdı. Çünkü çocuğa bunları yapan hem okulun sahibi hem de öğretmeni. Darpa uğrayan çocuğun annesi B.Ç, "Akşam iş çıkışı çocuğumuzu aldığımızda darp izleri gördük. Çocuğumuza sorduğumuzda öğretmeninin ısırdığını söyledi. Yanağında ve kollarında ciddi kızarıklıklar vardı.. Darp raporu olarak şikayetçi olduk. Konu davalık oldu. En çok kızdığımız ve şaşırdığımız konu da da öğretmeni bize bu izlerin severken olduğunu söylemesi oldu" dedi.