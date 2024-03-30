İzmir’de toplu ulaşıma seçim ayarı! İşte otobüs, metro, vapur sefer saati...

METRO VE TRAMVAY GÜN BOYU ÇALIŞACAK

İzmir Metro A.Ş.'nin işlettiği metro ve tramvay hatlarında da seferler gün boyu devam edecek. Sefer aralıkları, izmirmetro.com.tr adresinden ve işletmenin sosyal medya hesaplarından görülebilir.



İZBAN'DA 14 EK SEFER

İZBAN'da ise seçim nedeniyle 14 ek sefer planlandı. Ek trenler, 03.30'da Tepeköy, Aliağa ve Alsancak istasyonlarından iki yöne de çıkış yapacak. 04.30'da ise Tepeköy ve Aliağa'dan kalkacak trenler Alsancak'a hareket edecek. Ayrıntılı bilgiye izban.com.tr ve İZBAN sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.