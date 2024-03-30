Karabağlar’a müjde: 10 bin sosyal konut

CUMHUR İttifakı Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç, yüzde 70'i çarpık yapılaşmadan oluşan Karabağlar'daki dar gelirli vatandaşların depreme dayanıklı evlere kavuşması için 5 yılda 10 bin adet sosyal konut yapacaklarını vaat etti.

BAYRAM İKRAMİYESİ

GÖREVE geldiklerinde doğalgazsız ev kalmaması için çalışmalara başlayacaklarını anlatan Tunç, Karabağlar'ın İzmir'en en yeşil ilçesi olması için 'Poligon İzmir Bahçesi' projesini hayata geçireceklerini belirtti. Tunç şöyle konuştu: "58 mahallemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin eşit şartlarda, eşit hizmeti hakkettiğine inanıyoruz." Tunç, bayramda ilçede yaşayan emeklilere ayrım gözetmeksizin 10 bin liralık bayram ikramiyesi ödeneceğinin taahhüdünü verdi.