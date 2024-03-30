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Haberler İzmir ‘Kınık için durmak yok yola devam’

Kınık için durmak yok yola devam’

HABER MERKEZİ
‘Kınık için durmak yok yola devam’
CUMHUR ittifakı Kınık Belediye Başkan Adayı Sami Mollaahmet, Kınık için yapmayı planladıkları projelerden bahsederken "Kınık, son yıllarda aldığı hizmetlerle bir kent kültürü gelişmiş, sürekli ve kesintisiz gelişim için ortaya bir vizyon koymuştur. Biz bayrağı devraldığımız yerden daha ileriye taşımak için yorulmak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Programda konuşan aday Mollaahmet, "Kınık için söz verdiğimiz gibi üniversite projemizi tamamlayacağız. Bakırçay'ın sanayii yatırımlarında istihdam edilmek üzere çalışacak pırıl pırıl gençlerimiz ilçemizde yetişecek. Kınık'ı hedeflediğimiz büyüme hızına ulaştıracağız hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.
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