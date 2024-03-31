Cumhur İttifakı’nın İzmir adayı Hamza Dağ oyunu kullandı

Son dakika İzmir haberleri... Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, oyunu Bayraklı'daki Şehit Nazım Bey İlkokulunda oyunu kullandı. Adaylığı açıklandığı günden beri sahada olan Cumhur İttifakı İzmir Adayı Hamza Dağ, oy kullanmaya ailesiyle birlikte geldi. Hamza Dağ oy kullandıktan sonra önemli açıklamalarda bulundu.

Oy kullanmaya eşi Zeynep Dağ, kızı Zümra Dağ ile gelen Dağ, bir süre vatandaşlarla sohbet de etti. Dağ, eşi, kızı ve AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar ile oyunu 2153 nolu sandıkta kullandı. Hamza Dağ, kızının 25 Mart 2006 doğumlu olduğunu belirterek, ilk kez oy kullandığını söyledi. Zümra Dağ'a, sandık kurulu başkanı ilk kez oy kullanan vatandaşlara olduğu gibi şeker hediye etti.

Duygularını A Haber'e anlatan Zümra Dağ, "İlk oyumu böyle bir seçimde kullanmak heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.Dağ'ın eşi Zeynep Dağ ise "Heyecanlıyız, umutluyuz hamd olsun bekliyoruz inşallah. Hepimiz için hayırlısı olsun." şeklinde konuştu.Oyunu veren Dağ, "Çıkacak sonuçla İzmirliler kazanacak." ifadelerini kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra açıklamada bulunan Dağ, "Kampanya dönemi geçirdik. İzmir'de heyecanlı, keyifli, saygıyı aşağı indirmeyen, saygılı, birbirine karşı yıkıcı olmayan, yapıcı bir şekilde bir kampanya dönemi geçirdik. Ben ilk günde söz vermiştim. 'Kısır polemikler içinde bizi görmeyeceksiniz. Sadece projelerimizi konuşacağız' demiştik.

70 günü bu şekilde geçirdik. Şimdi bugün de demokrasi sınavının en güzelini yaşıyoruz. İnşallah huzurlu bir seçim dönemi ve seçim günü geçiririz. Bu akşam çıkacak olan sonuçta ve inanıyorum ki 4,5 milyon İzmirli hemşehrimiz kazanacak. Hiç kimse kaybetmeyecek. Herkesin kazandığı bir dönem olacak. Ve yarından itibaren de 30 ilçemiz, büyük şehrimiz ve muhtarlarımızla birlikte inşallah çok güzel bir hizmet süreci başlayacak. İnşallah bugün çıkacak olan sonuç hiç kimsenin kaybetmediği 4,5 milyon İzmirli hemşehrimizin kazandığı bir sonuç olacak. Hayırlı olsun" dedi.

Dağ'a, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve partililer de eşlik etti. Okul bahçesinde yaptığı açıklamada da çok güzel bir seçim kampanyası geçirdiklerini belirterek, "Neredeyse girmediğimiz sokak kalmadı, her yeri dolaştık. Hemşirelerimizin derdini dinledik. Biz de İzmir sevdamızı anlattık" dedi. Seçim çalışmaları süresince herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirten Dağ, "Huzurumuz ve muhabbetimiz bizim için her şeyden önemli. Bu nedenle herkese hassasiyet göstermesi konusunda çağrıda bulunuyorum" dedi. Dağ, seçime adaylığını koyan herkese başarı da diledi.