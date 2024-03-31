İzmir Karabağlar yerel seçim sonuçları! 31 Mart 2024 yerel seçimleri Karabağlar oy oranları...

Türkiye'de bugün milyonlarca seçmen sandık başına giderek destek verdiği aday için oyunu kullandı. İzmir Karabağlar'da oyunu kullananlar hangi adayın önde olduğunu ve oy oranlarını merak ediyor. Peki 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İzmir Karabağlar'da hangi aday önde? İşte 31 Mart İzmir Karabağlar yerel seçim sonuçları ve oy oranları...

KARABAĞLAR YEREL SEÇİM SONUÇLARI 31 MART 2024

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2024 SEÇİM İSTATİSTİKLERİ

Seçime Katılacak Parti Sayısı: 35

YSK Kayıtlı Seçmen Sayısı: 61 Milyon 441 bin 882

İlk Kez Oy Verecek Genç Sayısı: 1 Milyon 32 Bin 610

Seçmenlerin yüzde 50,59'u kadın, yüzde 49,41'i erkeklerden oluşuyor.