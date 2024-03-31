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Haberler İzmir Tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

HABER MERKEZİ
Tiyatro sahnesinde evlilik teklifi
İzmir'de Sahne Tozu Tiyatrosu'nda sahnelenen "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı oyununun bitiminde bir seyirci sahneye çıktı ve kız arkadaşına evlenme teklifi yaptı. Çağlar İşgören, yönettiği "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı oyununun prömiyeri Sahne Tozu Tiyatrosu'nda gerçekleştirdi. Perdeler kapanırken bir seyirci koşarak sahneye çıktı ve kız arkadaşını sahneye davet etti. Diz çöken genç, evlilik teklifi ettiği sırada "Seninle beraber yaşlanmak istiyorum. Benimle evlenir misin?" dedi. Şaşkınlığını gizleyemeyen kız arkadaşı da, 'Evet' diyerek karşılık verdi.
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