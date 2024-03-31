Uyuşturucu kimyagerleri tutuklandı

İzmir Bornova'da üç katlı bir depoya yapılan operasyonda her odasında aynı mekanizma bulunan adeta uyuşturucu fabrikası gibi çalışan merkezde gözaltına alınan 5 kişilik uyuşturucu çetesinden 4 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında ise yabancı uyruklu ve kimyager olan iki zehir tacirinin uyuşturucu piyasasında doktor lakapları ile tanındıkları öğrenildi. Operasyonda 112 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş ve operasyon sonucu ele geçirilen metamfetamin miktarının İzmir'de rekor yakalama olduğu belirtilmişti.