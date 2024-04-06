Bayramda İzmir’de hava nasıl olacak? Plan yapacaklar dikkat!

Ramazan Bayramı öncesi Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından hava durumu tahmin raporu açıklandı. Yapılan son tahminlere göre; hava sıcaklıkları, İzmir ve Aydın'ın doğu ilçeleri ile Çanakkale, Balıkesir, Manisa il genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Pazar günü bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenirken, gök gürültülü sağanak yağış da etkisini gösterecek.

BAYRAMDA HAVANIN PARÇALI BULUTLU OLMASI BEKLENİYOR

Pazartesi günü bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar beklenirken, Arife günü ise iç kesimlerde çok bulutlu hava hakim olacak. Bayramın birinci günü olan 10 Nisan Çarşamba ve ikinci günü olan 11 Nisan Perşembe bölge genelinde parçalı bulutlu, bayramın üçüncü günü olan 12 Nisan Cuma ise az bulutlu ve açık havanın hakim olması tahmin ediliyor.