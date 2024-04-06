Çeşme’ye tatilci akını! Oteller bayrama yüzde 100 dolulukla giriyor

"TÜRKİYE'DEKİ HİZMET HİÇBİR YERDE YOK"

ETİK Başkan Yardımcısı ve ÇEŞTOB Yönetim Kurulu Üyesi Belge, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sene sadece Çeşme'de değil, tüm kıyılarımızda turizmin 2019 ve öncesi gibi olacağını, en azından o yıllara yaklaşacağımızı düşünüyorum. Böyle olursa esnaf da mutlu, otelci mutlu, çalışanlar mutlu olur. Sezonun uzaması konusunda ise bu sene bir fırsat. Bayram tatili ile başlayan, Alaçatı Ot Festivali ile birleşen ve Kasım ayının 15-20'sine kadar uzayan bir sezon olacağına inanıyorum. Çeşme'yi güzel bir sezon bekliyor. 4 yıl boyunca bir seçim de yok. Onun da bir rahatlığı olacak. Çünkü turizmciler seçimi pek sevmez. Artık seçim bitti. Herkes rahat. Otellerimiz hazır. Misafirlerimizi otellerle buluşturalım. Ağız tadıyla bir bayram tatili geçirsinler. Son olarak şunu söylemek istiyorum; Çeşme'yi Yunan adalarıyla ve dış ülkelerle karşılaştırmayın. Bizdeki hizmet hiçbir yerde yok. Bunu yabancılar da biliyor. Oradaki kalite ile buradaki kalite inanın çok farklı. Fiyat ucuz olabilir. Ama bizdeki hizmet, bizdeki kalite, bizdeki güler yüzlülük oralarda yok. Bu da bizim insanımıza özgü."