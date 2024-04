Çeşme’ye tatilci akını! Oteller bayrama yüzde 100 dolulukla giriyor

"ERKEN REZERVASYONLARI GEÇEN YILA GÖRE NEREDEYSE 3 KAT ARTTI"

Sezon ile ilgili beklentilerini de açıklayan Belge, "Bayram ve Alaçatı Ot Festivali'nden sonra sezonun başlamış olacağını düşünüyorum. Haziran'da okulların kapanmasıyla yoğunluk daha da artacak. Erken rezervasyonlara baktığımızda geçen yıla göre neredeyse 3 kat arttı. Bu da 2024 sezonunun nasıl geçeceği konusunda gösterge oluyor" diye belirtti.



"ÇEŞME'DE HER KESEYE UYGUN OTELLER VAR"

Çeşme'nin pahalı olduğu algısının doğru olmadığını söyleyen Belge, "Çeşme pahalı değil. Çeşme'de her keseye uygun oteller var. Her keseye uygun restoranlar var. İnsanlar 1 yıldızlı otele de gitse, 5 yıldızlı otele de gitse, pansiyona da gitse, Çeşme'de sürekli denetimler olduğu için tertemiz ve iyi hizmet veren otellerle karşılaşır. Bunun için misafirlerimiz, hiç çekinmeden Çeşme'ye gelebilirler. Tabi acenteler konusunda çok dikkatli olsunlar. Sahte siteler çıkıyor. Paralarını kaptırmasınlar. Buna çok dikkat etmek gerekiyor" diye uyardı.