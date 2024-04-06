İzmir’de bayram göçü! Günde 800’e yakın araç çıkış yapıyor

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini farklı şehirlerde geçirmek isteyen pek çok vatandaş, çeşitli illere hareket etmek üzere İzmir Otogarı'na akın etti. Yetkililer, bayrama sayılı günler kala otogardan günde yaklaşık 10 bin yolcu ve 800'e yakın araç çıkışının olduğunu belirtti. Bazı kişiler, bayram ziyareti için ailelerinin yanına giderken, bazıları da tatil bölgelerine doğru yola çıktı.



EN ÇOK DOĞU BÖLGELERİNDEKİ İLLERE YOLCULUK YAPILIYOR

Biletlerin Ramazan Bayramı öncesi tükenmesiyle, bayram boyunca oluşacak yoğunluğun yüzde 50 azalacağı belirtildi. İlave seferlerin yapıldığı otogarda, güvenlik ve temizlik tedbirleri alındı. Öte yandan vatandaşlar en çok Doğu Bölgeleri'ndeki illere bilet aldı.



Gaziantep'e yolculuk yaptığını söyleyen otobüs şoförü Murat Sertkal, "Otobüs seferlerinde yoğunluk var. Yolcularımızı memnun ederek onları sağ salim götürmek istiyoruz. Bilet fiyatlarında 100 TL civarında bir artışımız var" diye belirtirken bir diğer otobüs şoförü Necmettin Özkuş ise Rize'ye yolculuk yaptığını, biletlerin erkenden tükendiğini ve bu sebeple ek seferlerin çıkartıldığını aktardı.