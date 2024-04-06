İzmir’de elektrik kesintisi 6 Nisan Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintileri olacak? Elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik arıza ve çalışma kaynaklı kesintileri duyurdu. İşte 6 Nisan Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...