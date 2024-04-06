İzmir’de elektrik kesintisi 6 Nisan Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintileri olacak? Elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik arıza ve çalışma kaynaklı kesintileri duyurdu. İşte 6 Nisan Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Saat : 9:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Yusuflu ( Yusuflu Köyü Yusuflu Köyü İç Yolu )
Saat : 10:00 - 14:00
ÇEŞME / İZMİR
Musalla ( çatal azmak mevkii yol KİLLİK DAĞI Killik dağı mevkii İKİ ÇEŞMELİK Kilise Mevkii Küme Evler çatalazmak sunset yolu KUŞ YERİ İzmir-Çeşme Otoyolu 1400 Sk. )
Altınkum
Çakabey ( 7201 SK. Manastır Küme Evleri )
Ovacık ( 7172 sk. 7152. Sk. 7175. Sk. Manastır Küme Evleri Kızkapan 7170. Sk ovacık yolu )
Saat : 10:00 - 10:30
KEMALPAŞA / İZMİR
Kamberler ( kamberleryolu kümeevler KAMBERLER YOLU KAMBERLER YOLU KÜMEEVLER Kamberler Köyü İç Yolu )
Yenikurudere ( YENİ KURUDERE YOLU Yenikurudere Köyü Yenikurudere Köyü İç Yolu )
Bayramlı ( Bayramlı Köyü Bayramlı Köyü İç Yolu Bayramlı Yolu Kümeevleri )
Saat : 9:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Avunduruk ( Avunduruk Mahallesi İç Yol Avunduruk Mahallesi İç Yol AVUNDURUK AVUNDURUK )
Yeniköy ( Avunduruk Mahallesi İç Yol Avunduruk Mahallesi İç Yol )
Haliller
Saat : 10:00 - 12:00
MENDERES / İZMİR
Karakuyu
Tekeli Atatürk
Saat : 11:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Beyler ( Beyler Cd. Beyler Köy Yolu Beyler Köyü Beyler Köyü İç Yolu Geyikler )
Çolak İbrahim Bey ( Beyler Köy Yolu )
Turabiye
Saat : 10:00 - 15:00
SELÇUK / İZMİR
Zafer ( Selçuk-İzmir Yolu )
İsa Bey ( TARİŞ ARKASI kuyumcu mevkii 2048 ŞARAPÇI KUYU MEVKİİ KORUDAĞ MEVKİİ ayvalık sıfatı Selçuk-İzmir Yolu )
Saat : 9:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Çayırlı ( KARŞIYAKA )
Saat : 9:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Tepeköy ( İsmetpaşa Cd. Erdinç Tekirli Cd. 4556. Sk. 4552. Sk. 4550. Sk. 4546. Sk. 4537. Sk. 4535 Sk. 4533 4531. Sk. 4527. Sk. )
Saat : 9:00 - 17:00
URLA / İZMİR
Barbaros ( 7021/1 BARBAROS 7031/1 Sk. 7032 7030 )
Kadıovacık ( 7032 )