İzmir’de Kuzu Nuri, sanayi sitesinin maskotu oldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Bayraklı ilçesi Ozan Abay Caddesi'ndeki 3. Sanayi Sitesi'nde havalandırma ve iklimlendirme işiyle uğraşan Mehmet Ozan, Foça'da besicilikle uğrayan bir yakınından 1 ay önce aldığı kuzuyu işyerine getirdi. 'Nuri' ismini verdiği erkek kuzuya Mehmet Ozan'ın verdiği sevgi ve şefkat karşılıksız kalmadı. Mehmet Ozan, işyerinde 'Nuri'yi gözünün önünden ayrılmazken; can dostu da sahibinin peşinden ayrılmaz oldu. 2 aylık olan kuzu Nuri, Ozan'ın yanı sıra sanayi sitesindeki diğer çalışanların da ilgi odağı oldu.

'Nuri'nin maskotları olduğunu belirten Mehmet Ozan "Foça'da bir ağabeyimin koyunları vardı. Annesi üçüz doğurmuş, bakamamış. Bunun üzerine 2 kardeşi ölmüş. Bu da ölür diye sanayiye getirdik. Sütle besliyoruz. Alıştı bize. Yanımdan ayrılmıyor. Gören müşteriler seviyor, ilgi gösteriyor. Eskiden köpek besliyorduk. Şimdi kuzuyu görünce önce garipsiyorlar. Ama zamanla alıştılar" dedi.

Sanayi sitesi çalışanlarından Fuat Gökdere (37) ise "Mehmet ağabey kuzumuzu getirdi. İnsanların bazı hayvanlardan sevgiyi tatması lazım. Mesela köpeklerden ne kadar sadık olduğunu öğrendik. Kuzunun ise ayrı bir sıcaklığı var. Yanımıza gelip sevgisini göstermesi çok güzel. Kınalı kuzumuzu seviyoruz. Sanayimizin maskotu olan Nuri'yi burada herkes tanıyor" diye konuştu.