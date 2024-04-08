Koyları kurtaran mahkeme kararı

İzmir'in Urla ilçesindeki pek çok cennet koyu kaplayan ve ayrıca doğal ve arkeolojik SİT alanlarını da içerisinde barından 5 bin hektarlık jeotermal kaynak arama ruhsatı mahkeme tarafından iptal edildi. Kararda, arama ruhsatına konu edilen taşınmazın bulunduğu alanın gerek sit durumu gerekse imar durumu hakkında bilgi verilememesi karşısında, uyuşmazlık konusu taşınmazın bulunduğu alanda jeotermal faaliyetinin yürütülmesine taşınmazın sit ve imar durumu yönünden kaynaklanan engel bir durumun bulunmadığı hususu idarece somut bir biçimde ortaya konulamadığından iptal edildiğine yer verildi.