  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir’de zehir operasyonu: 2 tutuklama

İzmir’de zehir operasyonu: 2 tutuklama

HABER MERKEZİ
İzmir’de zehir operasyonu: 2 tutuklama
İzmir'in Konak ve Menemen ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda arama yapılan adreslerde biri tam otomatik 7 ruhsatsız tabanca, 68 tabanca fişeği, satışa hazır vaziyette 58 paketteki sentetik uyuşturucu ile 3 kilo 260 gram bin başka uyuşturucunun yanı sıra uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 219 bin lira ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Ö.Y, İ.Ş, M.İ, M.S. ve K.N. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Y. ve İ.Ş. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA