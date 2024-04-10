İzmir’de zehir operasyonu: 2 tutuklama

İzmir'in Konak ve Menemen ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda arama yapılan adreslerde biri tam otomatik 7 ruhsatsız tabanca, 68 tabanca fişeği, satışa hazır vaziyette 58 paketteki sentetik uyuşturucu ile 3 kilo 260 gram bin başka uyuşturucunun yanı sıra uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 219 bin lira ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Ö.Y, İ.Ş, M.İ, M.S. ve K.N. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Y. ve İ.Ş. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.