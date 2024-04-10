Motorlu pusuya kurban gitti

İzmir Ödemiş'te yaşayan Fuat Kök (45) evine giderken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vuruldu. Fuat Kök, bacağına isabet eden 6 kurşun sonucunda yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Kök'ün özel ve iş hayatı mercek altına alındı. Olay, önceki gün saat 20.10 sıralarında Ödemiş Atatürk Mahallesi Tarla Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre iftar saatinden sonra evine gitmekte için yürüyen Kök'e, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce motosikletten tabancayla ard arda ateş açıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı Kök müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından fail yada faillerin yakalaması için operasyon başlatıldı.