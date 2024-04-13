Antalya’daki kaza sonrası İzmir’de korku hakim! Teleferiğe ilgi yüzde 10’a düştü

Seferlerin normal devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bayram tatili nedeniyle tesisimizde daha fazla yoğunluk olması gerekirdi. Özellikle çocuklu ailelerin rahatlıkla zaman geçirecekleri bir yer, ancak Antalya'daki bu vahim kaza yüzünden daha sakin kaldı. Tesiste şu an yaklaşık 200 kişi var. Kazadan önceki günlük ortalama ziyaretçi sayımız 2 bin civarındaydı. Teleferiklerin bakımları günlük, haftalık, aylık olarak yapılıyor. Çünkü ihmaller vahim kazalara neden olabilir" denildi.