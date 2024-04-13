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Haberler İzmir Antalya'daki kaza sonrası İzmir'de korku hakim! Teleferiğe ilgi yüzde 10'a düştü

Antalya'daki kaza sonrası İzmir'de korku hakim! Teleferiğe ilgi yüzde 10'a düştü

Son dakika İzmir haberleri... Antalya'da meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik faciası sonrası İzmir'deki teleferik tesislerinde günlük 2 bini bulan ziyaretçi sayısı 200'e kadar geriledi.

DHA
Antalya’daki kaza sonrası İzmir’de korku hakim! Teleferiğe ilgi yüzde 10’a düştü

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazası İzmir'in Balçova ilçesinde yer alan Teleferik Tesisleri'nde de ziyaretçi sayısının azalmasına neden oldu. Seferlerin aralıksız devam ettiği tesiste, kazadan önceki günlük ziyaretçi sayısının ortalama yüzde 10'una düşerek 200'e kadar gerilediği bildirildi.

Antalya’daki kaza sonrası İzmir’de korku hakim! Teleferiğe ilgi yüzde 10’a düştü

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AB standartlarında yenilenerek 2014 yılında hizmete aldığı Teleferik Tesisleri'ne, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen kazanın ardından, ilgi azaldı. Teleferik yetkililerinden alınan bilgiye göre bayram tatiliyle her yaştan kişinin ilgi gösterdiği tesiste ziyaretçi sayısı düştü.

Antalya’daki kaza sonrası İzmir’de korku hakim! Teleferiğe ilgi yüzde 10’a düştü

Seferlerin normal devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bayram tatili nedeniyle tesisimizde daha fazla yoğunluk olması gerekirdi. Özellikle çocuklu ailelerin rahatlıkla zaman geçirecekleri bir yer, ancak Antalya'daki bu vahim kaza yüzünden daha sakin kaldı. Tesiste şu an yaklaşık 200 kişi var. Kazadan önceki günlük ortalama ziyaretçi sayımız 2 bin civarındaydı. Teleferiklerin bakımları günlük, haftalık, aylık olarak yapılıyor. Çünkü ihmaller vahim kazalara neden olabilir" denildi.

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