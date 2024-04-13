Doğal Yaşam Parkı’nı 150 bin kişi ziyaret etti

ZMİR Doğal Yaşam Parkı, Ramazan Bayramı tatilinin 6 gününde 150 bin ziyaretçiyi ağırladı. Çiğli ilçesinde 400 bin metrekare alana kurulu olan ve 127 türden 1333 hayvana ev sahipliği yapan park, bayram tatilinde İzmir'in yanı sıra diğer illerden gelenlerden de ilgi gördü. İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Hande Özyoğurtçu, çocukların alanı heyecanla gezdiğini belirterek, "Bu mevsimin güzel yanı yeni doğumlarımızın olması. Bahçemizde yeni bir zebra yavrumuz var. Çocuklar için hayvanlarla yakın temas kurabildikleri çocuk hayvanat bahçemiz var. Orada hayvanları sevebiliyor ve dokunabiliyorlar. Lemurlar çok hareketli ve sevimli hayvanlar. Çocukların çok ilgisini çekiyor" şeklinde konuştu.