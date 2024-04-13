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Haberler İzmir Önce darp sonra gasp

Önce darp sonra gasp

HABER MERKEZİ
Önce darp sonra gasp
İZMİR Alsancak'ta bir kadın, sokak ortasında çok sayıda kişinin hem saldırısına uğradı hem de gasp edildi. İddiaya göre şahıslar daha sonra kadınların evlerine de saldırdı. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alınan görüntüler, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Konuyla ilgili konuşan başka bir kadın, "Biz dün bayram olduğu için evlerimizin önündeydik. Biri sara hastasıymış ve sokakta bayıldı. Arkadaşlar da yardım etmek istediler. O esnada kalabalık bir grup 'Siz bu adamı dövdünüz' diyerek iftira atıp bize saldırdı. Kaçmaya çalışmış ancak yakalamışlar ve hem darp hem de gasp etmişler. Darp ve gasp edildiği görüntüler de var. Şikayetçi olduk. Polisin araştırması sürüyor" dedi.
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