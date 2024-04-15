Av yasağı başladı! Ege’de gırgır tekneleri limanlara demir attı

Sezona ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy, 1 Eylül 2023'te başlayan sezonu tamamladıklarını ifade etti. Ege Denizi'nde dernek çatısı altında 60 büyük gırgır teknesinin avlandığını, bu teknelerde yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edildiğini dile getiren Aksoy, her şeyden önce kazasız bir sezon geçirmeyi önemli gördüklerini anlattı.



Bu yıl Ege'de sardalya başta olmak üzere bazı balık türlerinin avında azalma yaşandığını aktaran Aksoy, "Ama balıkçılarımız yine de memnun. Az balık tutular ama çok balığın masrafı da çok olduğu için çok para kazanılmıyor. Çok av olduğu zaman halkımız daha ucuza balık tüketiyor, bu bizim için iyi oluyor." dedi.