İzmir’de toplu taşımaya maraton ayarı! İşte 21 Nisan Pazar İzmir toplu taşıma güzergahları...

435, 543, 330 ve 921 numaralı hatlar, Bostanlı İskele yerine Bahriye Üçok'ta son durak yapacak. 777 No'lu hattın son durağı ise Karşıyaka İskele yerine Bostanlı İskele olacak. 470, 680, 681 ve 691 numaralı hatlar, Lozan Meydanı yerine Konak Bahri Baba Aktarma Merkezi'nde son durak yapacak. 202 No'lu hat ise Konak AKM önündeki durakları kullanacak. 361 ve 951 numaralı hatlar, koşu süresince hizmet vermeyecek.



İZDENİZ'DEN RİNG SEFERLERİ

İZDENİZ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Bostanlı-Üçkuyular feribotları, pazar günü 08.30-12.00 saatleri arasında çalışmayacak. Yerine yolcu gemileri sefer yapacak. Gemiler, Bostanlı İskelesi'nden 08.30, 9.30, 10.30 ve 11.30'da; Üçkuyular İskelesi'nden ise 09.00, 10.00 ve 11.00'de kalkacak. Ayrıca Maraton İzmir katılımcılarının rahat ulaşımı için Bostanlı ve Karşıyaka iskeleleri ile Pasaport İskelesi arasında 05.30'dan itibaren 15 dakikada bir ring seferleri yapılacak.