Bu sokaklardan geçiş yok

İzmir Karabağlar ilçesi Bozyaka semtinde çok sayıda sokak, sürücülerin araçlarını park etmesi nedeniyle geçişlere kapatıldı. Bazı sürücüler gitmek istedikleri güzergahın araçlar tarafından kapatıldığını görüp yön değiştirirken, ara sokaklardaki parklardan dolayı trafik yoğunluğu oluştu. 2962 Sokak ile çevresindeki sokakların araçlarla kapatılmasını değerlendiren mahalle sakini, "Ambulans, itfaiye gelse nasıl geçecek? Hastaneye gidene kadar ölebilir de. Nasıl bir zihniyetle, yapıldığını anlayamadım. İnsan buradan geçemeyecek mi" dedi.