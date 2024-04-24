İzmir’de PKK/KCK operasyonu!

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarından Sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, önceki yıllarda PKK/KCK-YPG içerisinde faaliyet yürüttükleri, gençlerin ve çocukların örgüte katılımını artırmayı amaçladıkları değerlendirilen 1'i yabancı uyruklu 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.