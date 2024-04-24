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Haberler İzmir İzmir'de PKK/KCK operasyonu!

İzmir'de PKK/KCK operasyonu!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik olarak düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

AA
İzmir’de PKK/KCK operasyonu!

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarından Sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, önceki yıllarda PKK/KCK-YPG içerisinde faaliyet yürüttükleri, gençlerin ve çocukların örgüte katılımını artırmayı amaçladıkları değerlendirilen 1'i yabancı uyruklu 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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