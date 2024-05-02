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Haberler İzmir Çeşme'deki kaçak yapılara müdahale

Çeşme'deki kaçak yapılara müdahale

HABER MERKEZİ
Çeşme’deki kaçak yapılara müdahale
İZMİR Çeşme Çiftlik Mahallesi Altınkum Pırlanta Sitesi yanında bir arazide Tiny House olarak adlandırılan ruhsatsız evleri kaldıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, alandaki imara aykırı yapıları da yıktı. Vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir kişinin kendi arazisi üzerinde kurduğu ve Çeşme Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nce ruhsatsız olduğu tespit edilen ve mühürlenen Tiny House'ların kaldırılması için sahiplerine tebligat yaparak süre verdi. Ayrıca bazı Tiny House'lar arasında betonarme bir yapı oluşturulduğu ve bu yapı üzerine su deposu ile çanak anten konulduğu belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce verilen sürenin sonunda Çiftlik Mahallesi'ndeki arazide yer alan Tiny House'lar sahiplerince kaldırıldı.
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