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İzmir dahil 8 ilde Mahzen-36 operasyonu: Organize suç örgütü çökertildi

Son dakika İzmir haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir dahil 8 ilde jandarma tarafından yapılan “Mahzen-36” operasyonlarında Semed Ötünç’ün elebaşılığını yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi. Örgütün mağdur ettiği kişileri zorla uyuşturucuya alıştırdığı, fuhuş yaptırıp şantajla tehdit ettiği tespit edildi.

İHA
İzmir dahil 8 ilde Mahzen-36 operasyonu: Organize suç örgütü çökertildi

Son dakika İzmir haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Bursa Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Bursa merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Manisa, Bilecik, Muğla ve Kırıkkale'de "Mahzen-36" operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, mağdurları hileyle kandırıp şiddet uygulayarak uyuşturucu madde vermek suretiyle bağımlı hale getirdikleri, mağdurlara zorla hırsızlık, uyuşturucu madde satıcılığı (torbacılık), konsomatrislik ve fuhuş yaptırdıkları, suç işlemek istemeyen mağdurlara şantaj, cebir ve şiddet yoluyla baskı yaptıkları tespit edildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalanırken 6 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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