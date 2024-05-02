İzmir’de evinde fenalaşıp ölmüştü... Son görüntüleri ortaya çıktı!

Acar'ın 9 gün önce bir hafif ticari araç üzerinde yarı çıplak olarak yolculuk yaptığı ortaya çıktı. O anlar, başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Öte yandan, Acar'ın sanayi sitesinde bazı otomobillere saldırdığı anların cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği de tespit edildi.