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Haberler İzmir İzmir'de evinde fenalaşıp ölmüştü... Son görüntüleri ortaya çıktı!

İzmir'de evinde fenalaşıp ölmüştü... Son görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de uyuşturucu bağımlısı ve bipolar bozukluğu olan 19 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli Serdar Acar fenalaşması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acar'ın 9 gün önce çekilen kamera kayıtlarında yoldan geçen ticari araçların önünü kestiği ve üzerine çıkarak yolculuk yaptığı görüldü.

DHA
İzmir’de evinde fenalaşıp ölmüştü... Son görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de uyuşturucu madde bağımlısı ve bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen yüzde 50 zihinsel engelli Serdar Acar, dün saat 22.30 sıralarında Buca ilçesine bağlı Ufuk Mahallesi 908 Sokak'taki evinde fenalaştı. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İzmir’de evinde fenalaşıp ölmüştü... Son görüntüleri ortaya çıktı!

Acar, sağlık ekipleri tarafından Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Acar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Acar'ın cenazesi, otopsi sonrasında ailesine teslim edildi. Örnekköy Mezarlığı'na defnedilen Acar'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

İzmir’de evinde fenalaşıp ölmüştü... Son görüntüleri ortaya çıktı!

Acar'ın 9 gün önce bir hafif ticari araç üzerinde yarı çıplak olarak yolculuk yaptığı ortaya çıktı. O anlar, başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Öte yandan, Acar'ın sanayi sitesinde bazı otomobillere saldırdığı anların cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği de tespit edildi.

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