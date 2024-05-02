Üniversiteler Gazze için ayakta! İsrail’in katliamları protesto edildi

Ege Üniversitesinde bir grup öğrenci, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve aynı amaçla ABD ile Avrupa'daki üniversitelerde yapılan eylemlere destek vermek amacıyla toplandı.

AK Parti İzmir Gençlik Kolları Üniversiteler teşkilatınca düzenlenen etkinlikte, üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı önünde bir araya gelen öğrenciler, İngilizce ve Türkçe, "Gazze'de katliam var, sesini yükselt", "Bugünün Nazi'si işgalci İsrail", "Kudüs için, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa için, Filistin için" yazılı döviz açtı.

Grup adına açıklama yapan öğrencilerden Kadir Gülhan, İsrail'in yayılmacılığının 7 Ekim 2023 itibariyle insanlığın utanç tablosu olarak değerlendireceği bir soykırım halini aldığını söyledi.

Gazze'de 209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiğini ifade eden Gülhan, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşandığını söyledi.

Gülhan, ABD'deki üniversite öğrencilerinin İsrail karşıtı gösterilerinin dünya genelinde başkaldırı fitilini ateşlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı, dünyanın çeşitli yerlerinde dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlanmıştır.

Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan bu insani duruşa dersleri iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına destek veren tüm kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyoruz."

Gülhan, Ege Üniversitesi öğrencileri olarak Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren ABD'nin Emory Üniversitesi öğrencilerinin de yanında olduklarını sözlerine ekledi.

ÇEŞİTLİ ÜNİVERSİTELERDE PROTESTO EDİLDİ

Aydın

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatının (ÜNİAK) organize ettiği etkinlik kapsamında İletişim Fakültesi önünde bir araya gelen öğrenciler, İsrail'in saldırılarını protesto etti, Avrupa ve Amerika'da çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek verdi.

Öğrenciler, Türk ve Filistin bayrakları ve "Filistin'de katliam var, "Müslüman zulme boyun eğmez" ve "Kampüsten direnişe selam" yazılı dövizlerle slogan atarak yemekhane binasına kadar yürüdü.

Burada çimlerin üzerine İsrail'in yaptığı saldırılar sonucu yaralanan ya da ölen çocukların fotoğrafları ile onları temsilen çocuk ayakkabıları bırakıldı.

Grup adına açıklama yapan Esra Abdurrahmanoğlu, İsrail'in yaptığı barbarlığın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşındığını söyledi.

ABD'de Filistin'e destek eylemleri düzenleyen üniversite öğrencilerinin yanında olduklarını belirten Abdurrahmanoğlu, şöyle devam etti:

"ABD'de öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz. Bizler de vicdan sahibi her bir genç gibi AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 'SayStop' eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz."

Konuşmanın ardından öğrenciler oturma eylemi yaptı.

Eskişehir

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencileri, ABD üniversitelerindeki Filistin eylemlerine destek olmak ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Öğrenci Topluluğunca Meşelik Kampüsü'nde gerçekleştirilen programda, İlahiyat Camisi'nin önünde toplanan öğrenciler, açtıkları pankart ve dövizlerle İsrail yönetimini protesto etti.

Merkez Yemekhane önüne kadar ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile katılımcılar, Filistinlilere destek sloganları attı.

İlahiyat Fakültesi İHH Kulübü Başkanı Ömer Koca, yürüyüşün ardından grup adına yaptığı açıklamada, özgürlüğün ruhunun Gazze'de bulunduğunu, ABD'de ise sadece heykelinin olduğunu söyledi.

İsrail'in İslam topraklarını işgal ederek 100 yıla yakın süredir soykırım yaptığını dile getiren Koca, "Filistin meselesi bugün artık sadece Müslümanların değil, kalbinde merhamet zerresi taşıyan tüm insanların ortak davası haline gelmiştir. Bu sebepledir ki Amerika'daki, Kanada'daki üniversite öğrencileri, akademisyenler, okuldan atılmayı dahi göze alarak kampüslerde bu soykırımı protesto ediyor ve zalimlere lanet okuyorlar." diye konuştu.

Hem İslam dünyasına hem de kalbinde zerre insanlık taşıyan herkese seslendiklerini ifade eden Koca, bugünün mazlumun yanında, zalimin karşısında durma, hakkı haykırma günü olduğunu vurguladı.

Bugünün, dünyadaki adaletsiz düzenin değişmesi için harekete geçme günü olduğunu kaydeden Koca, "Tüm insanlığı ve yeryüzündeki tüm kurum ve kuruluşları hakkı savunmaya, mazlumlara yardım etmeye çağırıyoruz. Gazze'de insanlığa karşı işlenen soykırım suçuna karşı ağaya kalkmaya bekliyoruz. Katliamın bir an önce durdurulması ve suçluların uluslararası mahkemelerde yargılanmasını talep ediyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Çanakkale

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ), AK Parti İl Gençlik Kollarının üniversite birimince Gazze'ye destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi (ÖSEM) önünde toplanan öğrenciler, İsrail aleyhine slogan attı.

"Çocuklardan ve adaletten yanayız", "Filistin'de katilin parmak izi İsrail", "Müslüman zulme boyun eğmez", "Filistin'de katliam var" yazılı döviz ve pankartların açıldığı etkinlikte, grup adına hazırlanan basın açıklaması okundu.

Açıklamada, 1948'den bugüne kadar milyonlarca masum ve mazlum Filistinli'yi göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail yayılmacılığının, 7 Ekim 2023 itibarıyla tarihin akışı içinde "insanlığın utanç tablosu" olarak değerlendirilecek bir soykırım halini aldığı belirtildi.

Çocuk, kadın erkek, genç yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 209 gündür 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği, binlerce kişinin evinden yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırımın yaşandığı hatırlatılan açıklamada, egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yapan sözde İsrail devletinin artık mızrağın çuvala sığmadığının farkına varması gerektiği vurgulandı.

Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından İsrail barbarlığının protesto edilmeye başlandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz. Bizler de vicdan sahibi her bir genç gibi AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 'Say Stop' eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz. Çanakkale ÜniAK teşkilatları ve ÇOMÜ öğrencileri olarak Gazzeliler'in çığlıklarına kulak veren ABD'nin Michigan Üniversitesi öğrencilerinin yanında olduğumuzu belirtiyor, 81 ilimizde bulunan bütün üniversiteli kardeşlerimizi ve akademisyenlerimizi İsrail barbarlığına karşı durmaya, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya ve Say Stop eylemlerimize ses vermeye davet ediyoruz."

Açıklamanın ardından öğrenciler, ÖSEM önünden yerleşkenin girişine kadar ellerinde döviz ve pankartlarla, slogan atarak yürüyüş yaptı.

Yürüyüşe, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal, İHH İl Temsilcisi Numan Yaşar da katıldı.

Sakarya

Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Esentepe Kampüsü'ndeki kafe önünde toplanan Üniversiteli Akil Gençlik Öğrenci Topluluğu (ÜNİAK) üyeleri, Filistin bayrakları ve "İsrail savaş suçlusudur", "Özgür Filistin", "Filistin'de katliam var" yazılı dövizlerle Hukuk Fakültesi önüne kadar yürüdü.

Öğrenciler, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin de katıldığı yürüyüşte tekbir getirerek Gazze'ye destek sloganları attı.

SAÜ ÜNİAK Başkanı Mahmut Güdek, yaptığı basın açıklamasında, 1948'den bugüne milyonlarca masum ve mazlum Filistinliyi göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail yayılmacılığının, 7 Ekim 2023 itibarıyla soykırım halini aldığını belirtti.

Gazze'de 209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin binlerce kişinin katledildiği, binlercesinin yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucu enkaz altında can verdiği soykırımın yaşandığını anlatan Güdek, "İnsanlığın yaşadığı acıları, canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen çifte yüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir." diye konuştu.

ABD'DE EYLEMLERE KATILAN ÜNİVERSİTELİLERE TEŞEKKÜR

Güdek, egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yapan sözde İsrail Devleti'nin artık mızrağın çuvala sığmadığının farkına varması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığının, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinler, ırklar, renkler ve diller birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlandığını aktardı.

Güdek, özellikle geçen hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösterilerin, dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlediğini dile getirerek, "ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan, bu insanlık duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk etmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Gazze'de yaşanan katliama karşı "SAYSTOP" eylemlerine, boykot çağrılarına ve yardım faaliyetlerine ara vermeden devam edeceklerini belirten Güdek, Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Güdek, Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren ABD'nin MIT Boston Üniversitesi öğrencilerinin yanlarında olduklarını vurgulayarak, Türkiye'de bütün üniversitelerdeki teşkilatları ve akademisyenleri, İsrail barbarlığına karşı durmaya, Gazzeli kardeşlerinin yanında olmaya ve "SAYSTOP" eylemlerine ses vermeye davet etti.

SAÜ ÜNİAK üyesi Feyza Ergürbüz de açıklamayı İngilizce okudu.

Erzurum

Atatürk Üniversitesi öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine 2 dilde okunan basın bildirisiyle destek verdi.

Üniversite kampüsünde bir araya gelen öğrenciler adına basın bildirisini, Genç Vizyon Kulübü Başkanı Oğuzhan Öztürk, Türkçe, Kulüp Başkan Yardımcısı Zehra Fırat ise İngilizce okudu.

Oğuzhan Öztürk, 1948 yılından bugüne milyonlarca masum Filistinlinin öldürüldüğünü ve 7 Ekim 2023 itibarıyla insanlığın utanç tablosu olarak değerlendireceği bir soykırım halini aldığını ifade etti.

Gazze'nin İsrail tarafından soykırıma uğradığını ifade eden Öztürk, uluslararası örgütlerin ise yaşananlara karşı sessiz kaldığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaşananların uluslararası platformlara taşındığını ve dünyanın birçok yerinde protestoların başladığına işaret eden Öztürk, "Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren ABD'nin George Washington Üniversitesi öğrencilerinin yanında olduğumuzu belirtiyor, 81 ilimizde bulunan bütün üniversiteli kardeşlerimizi ve akademisyenlerimizi İsrail barbarlığına karşı durmaya, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya ve SAYSTOP eylemlerimize ses vermeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler, tekbirler getirerek, Türkçe ve İngilizce İsrail aleyhine sloganlar attı.

Öğrenciler, daha sonra ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, pankartlar ve dövizlerle yürüyüş gerçekleştirdi.

Üniversite kampus alanında ayrıca bazı ağaçlara Filistin bayrakları asılarak, boykot çağrısında bulunuldu. Üniversitelilerin bir araya geldikleri alanda Filistin için kermes satışları da yapıldı, dünyaca ünlü resimler ise Gazze'de yaşananlara uyarlanarak sergilendi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Öğrenci Yemekhanesi önünde bir araya gelen, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu öğrenciler ile akademisyenler, "Filistin'de zulme dur de", "Gazze'de katliam var, sesini yükselt", "Nehirden denize özgür Filistin", "Dünya susuyor, insanlık ölüyor" ve "Kudüs'e bin ses, Gazze'ye bin selam" Türkçe ve İngilizce yazılı pankart ve döviz taşıdı.

Grup adına açıklama yapan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı, 1948'ten bugüne kadar milyonlarca masum ve mazlum Filistinliyi göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail yayılmacılığının, 7 Ekim 2023 itibariyle tarihin akışı içerisinde insanlığın utanç tablosu olarak değerlendireceği bir soykırım halini aldığını söyledi.

Çocuk, kadın, genç, yaşlı ve engelli ayırt etmeksizin 209 gündür 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlarda can verdiği bir soykırım yaşandığını vurgulayan Danacı, "Egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yapan sözde İsrail devleti, artık mızrağın çuvala sığmadığının farkına varmalıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan, dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlanmıştır." diye konuştu.

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde geçen hafta öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösterilerin dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlediğine dikkati çeken Danacı, şunları kaydetti:

"ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek, hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz. Bizler de vicdan sahibi her genç gibi AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 'Saystop' eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz. 'Kayseri ÜniAK' teşkilatları ve Erciyes Üniversitesi öğrencileri olarak Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren ABD'nin Colorado Denver Üniversitesi öğrencilerinin yanında olduğumuzu belirtiyor, 81 ilimizde bulunan bütün üniversiteli kardeşlerimizi ve akademisyenlerimizi İsrail barbarlığına karşı duyarlı durmaya, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya ve 'Saystop' eylemlerimize ses vermeye devam ediyoruz."

Selçuk Üniversitesi (SÜ) öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine 2 dilde okunan basın bildirisiyle destek oldu.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı organizasyonunda üniversite kampüsünde, Alaaddin Köşkü önünde toplanan kalabalık, Kampüs Camisi'ne kadar yürüdü.

"Her yer Filistin her yer Gazze", "Su yok, elektrik yok, vicdan yok", "Müslüman zulme boyun eğmez", "Filistin'de katilin parmak izi İsrail" pankartları taşıyan öğrenciler, İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına bildiriyi okuyan Şeyda Akçalı, 7 Ekim'den bugüne İsrail'in yayılmacılığının bugün soykırım halini aldığını söyledi.

İsrail'in 209 gündür çocuk, kadın, genç, yaşlı ve engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin katledildiğini vurgulayan Akçalı, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlamıştır. Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklamak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tün kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz."

Akçalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizler de vicdan sahibi her bir genç gibi AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 'SayStop' eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devan edeceğinizi bildiriyoruz."

Etkinlikte bildirinin İngilizcesi de okundu.

Öğrencilere, SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy da destek verdi.

Mardin

Artuklu Üniversitesi (MAÜ) öğrencileri, ABD üniversitelerindeki Filistin eylemlerine destek olmak ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

MAÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı önünde toplanan öğrenciler, Türkçe ve İngilizce döviz ve pankartlarla İsrail karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve ABD'de bulunan üniversitelerde katliamlara tepki gösteren öğrenci ve akademisyenlere karşı uygulanan polis şiddetini protesto eden gruptakiler, basın açıklamasını Türkçe ve İngilizce okudu.

Basın açıklamasını Türkçe okuyan öğrenci Semanur Kaplan, 1948 yılından bugüne masum Filistinlinin öldürüldüğünü ve 7 Ekim 2023 itibarıyla durumun insanlığın utanç tablosu olarak değerlendireceği bir soykırım halini aldığını söyledi.

Filistin'de 7 Ekim'den beri çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiğini kaydeden Kaplan, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaşananların uluslararası platformlara taşındığını ve dünyanın birçok yerinde protestoların başladığını kaydeden Kaplan, şöyle konuştu:

"Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek, hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Bizler de vicdan sahibi her bir genç gibi Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz SAYSTOP eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimiz bildiriyoruz. Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren ABD'nin Emerson Üniversitesi öğrencilerinin yanında olduğumuzu belirtiyoruz. 81 ilimizde bulunan bütün üniversiteli kardeşlerimizi ve akademisyenlerimizi İsrail barbarlığına karşı durmaya, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya ve SAYSTOP eylemlerimize ses vermeye davet ediyoruz."

Öğrenciler, daha sonra ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, pankartlar ve dövizlerle yürüyüş gerçekleştirdi.

Etkinliğe, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Raşit Yıldız, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, akademisyen ve sivil toplum temsilcileri de katıldı.

Bolu

Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (BAİBÜ) Gölköy yerleşkesindeki Ali Ericek Uygulama Camisi önünde bir araya gelen üniversite öğrencileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, tabut ve kefenlenmiş bebek maketleri ile Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice "Refah Sınır Kapısı açılsın", "Yaşasın Filistin direnişi", "Katil İsrail, Filistin'den defol" yazılı pankartlar taşıdı.

Gruptakiler, İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulme karşı tepki göstermek için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Aktivite Merkezi önünde son bulan yürüyüşte, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı da yer aldı.

Yürüyüşün ardından grup adına yapılan açıklamada, İsrail'in yaptığı saldırılara destek veren ülkelere "dur" demek için yapılması gerekenler anlatıldı.

Filistin'de ve Gazze'de yaşananlara ses çıkarmayan devletlere, uluslararası örgütlere ve kuruluşlara mağdur halkların yanında olma çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'e karşı eylem yapan üniversite öğrencilerini engellemeye çalışan ABD ve bazı Avrupa ülkelerine tepki gösterildi.

Dua edilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gruptakiler dağıldı.

Bitlis

Eren Üniversitesinde (BEÜ) öğrenciler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ABD'de Filistin için dayanışma gösterisi yapan öğrencilere destek verdi.

Kampüs yerleşkesindeki Memduh Eren Camisi önünde toplanan öğrenciler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sağanağa rağmen tekbir getirip, sloganlar atarak yürüyüş düzenledi.

Daha sonra grup adına basın açıklaması yapan İnsani Değerler Kulübü Başkanı Muhammed Beyazalma, tarihteki tüm önemli dönüm noktalarında olduğu gibi bugün de Gazze'de süregelen katliam ve direnişin, doğruyu yanlıştan, haklıyı zalimden, izzeti zilletten ayırt ettiğini belirtti.

Siyonistlerin Filistin'de sadece bir halkı değil, aynı zamanda insani tüm ilke ve değerleri sistematik bir şekilde katlettiğini vurgulayan Beyazalma, şunları kaydetti:

"Batılı devletler ise bu katliama göz yummanın da ötesinde İsrail'i açıktan desteklemekten çekinmiyor. Katil devleti soykırım silahlarıyla teçhiz eden ABD, Gazze'deki mezalimin bizatihi faili konumunda olmayı sürdürüyor. Emperyalist ABD, Gazzeli mücahitlerin zillete uğrattığı siyonistleri koruyup kollarken son günlerde ABD'nin çeşitli eyaletlerindeki üniversitelerde siyonizm karşıtı gösterilerin yoğunlaştığına şahitlik ediyoruz. Harvard'dan Yale'e, California'dan Texas'a kadar Amerika'nın önde gelen 25'e yakın üniversitesinde devam eden destek eylemlerinde bir taraftan siyonist vahşet lanetleniyor diğer taraftan da Amerika'nın İsrail'e verdiği destek protesto ediliyor. Kampüslere adeta Filistin kampları kuran öğrencilere akademisyenler de destek veriyor. Gazze'de yakılan direniş meşalesinin aydınlığında dünya, ABD'de zalim yöneticilerine hakkı çekinmeden haykıran binlerce vicdan sahibine şahitlik ediyor."

Üniversite öğrencileri olarak, Columbia Üniversitesi'nde başlayarak ABD'de dalga dalga yayılan Filistin eylemlerine Türkiye'den selam gönderdiklerini dile getiren Beyazalma, "Üniversitelerinin siyonizm yanlısı tutumuna, polislerin şiddetine rağmen onurlu Filistin direnişine destek verdiler, vermeye de devam ediyorlar. Yakın tarihin en örgütlü kötülüğü olan siyonizmle mücadele sathının daha da genişlemesi için elimizden ne geliyorsa açık yüreklilikle yapmalıyız. Dünyanın tüm vicdanlı halklarını adalet ve iyilikte buluşmaya, zalimlerin zulmünü suratlarına haykırmaya davet ediyoruz. İnsanlık vicdanının siyonizmi yeneceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından dua edildi, oturma eylemi başlatıldı.