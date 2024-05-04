Büyükşehir’de büyük değişim

İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Cemil Tugay, yönetim kadrosunu oluşturmak için dikkat çeken kararlar almaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kadrolar, her hafta yapılan değişikliklerle şekillenmeye devam ediyor.

ATAMALAR YAPILDI

Başkan Tugay, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası hem İBB kadrosu hem de belediyeye Muhammet Karakuş Ömer Eşki Nilüfer Çınarlı Mutlu diyeye ait şirketlerde önemli atamalar gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Bazı müdürlerin ve daire başkanlarının hizmet verdiği makamlar değişirken, bazıları ise tamamen görevden el çektiriliyor.

ATANAN YENİ İSİMLER VE GÖREVLERİ ŞU ŞEKİLDE:

- ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu - eski müdür Erhan Bey

- İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan - eski müdür Ali Hıdır Köseoğlu

- İZELMAN Genel Müdürü Umut Tekin - eski müdür Öztürk Kurt

- İZULAŞ'IN Genel Müdürü Arda Şekercioğlu - eski müdür Ali Celal Ergin

- GRAND PLAZA A.Ş. Genel Müdürü Hilmi Aksoy - eski müdür Arda Şekercioğlu

- GRAND PLAZA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Önder Koç - eski başkan Hasan İkat

- İZENERJİ Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Uzunoğlu - eski başkan Ali Ercan Türkoğlu

- İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Banu Dayangaç - eski başkan Yağmur Han Şenel

- İZDOĞA Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kadir Eryüce - eski başkan Güven Eken

- İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Işıkhan Güler -- Osman Hakan Erşen

- İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım - eski müdür Ümit Yılmaz

- İZTEK YKB. Andaç Pamuk- eski başkan Ayhan Balıkçı

- İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer - eski müdür Heval Savaş Kaya

- İZTEK Genel Müdürü Emrecen Durmaz - eski müdür Murat Doğan

- Raylı Sistemler Daire Başkanı Alpaslan Kara - eski başkan Mehmet Ergenekon

- Tunç Soyer zamanında kapatılan Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı yeniden aktif hale geldi. Dairenin başına ise önceki başkan Ayşe Arzu Özçelik getirildi

- İZTARIM Genel Müdürü Öztürk Kurt - eski müdür Murat Onkardeşler

- ETÜD ve Projeler Dairesi Başkanı Gökhan Gündüzoğlu - eski başkan Vahyettin Akyol

- İZDOĞA Genel Müdürü Yücel Kar

- İZTARIM Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Çavdar

- GRAND PLAZA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayten Gülsever

- Fen İşleri Daire Başkanı Özgür Ozan Yılmaz

- İBB Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç

- DEprem Daire Başkanı Vahyettin Akyol