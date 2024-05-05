Gülcan, TEMAD İzmir Şube Başkanlığına aday

ASTSUBAY emeklisi Hasan Baki Gülcan, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) İzmir Şube Başkanlığı görevine talip olduğunu açıkladı. Gülcan, "Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan, her zaman zaferle beraber medeniyet nurları taşıyan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, uzun yıllar vatan savunmasına hizmet eden Emekli Astsubayların ihtiyaçlarının yaşam standartlarının çok altında kalması gerçeği, mali ve sosyal haklarında düzenleme yapılmasını zorunlu hale getirmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır' sözünden hareketle Emekli Astsubayların özlük haklarının, sosyal ve kültürel yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak amacıyla Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) İzmir Şube Başkanlığı görevine aidiyet duygusu ile perçinlenerek adaylık kararımızı açıkladık" dedi.

'FİKİR BİRLİĞİ VE ÇÖZÜM'

GÜLCAN şöyle konuştu: "Çağımızın gereksinimlerine uygun, iletişim kanalları açık, vizyonumuzun liyakatle örtüştüğü, henüz yeni emekli genç, dinamik ve donanımlı ekip arkadaşlarımla fikir ve gönül birlikteliği yaparak sorunlarımızın çözümüne yönelik farklı bir bakış açısı getirmek istiyoruz. Muvazzaf ve emekli astsubaylar ile eş ve çocuklarının geleceğe yönelik kaygılarını giderme noktasında çözüm ortağı olacak bir yapılanmayı hayata geçirmek gayesinde olacağımızı yüksek bir iradeyle ifade ediyoruz."